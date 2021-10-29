المالكي: لن نسمح للحكومة المنتهية ولايتها بإصدار قرارات مصيرية بشان ميناء الفاو

العالم - العراق

وقال المالكي في بيان ان ”ما تردد من وجود نوايا لاحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منتخبين هي معلومات خطيرة وتشير الى وجود مساع لابرام تلك الصفقة في ظل حكومة تصريف الاعمال وغياب البرلمان”.

واضاف انه “ليس من حق الحكومة الحالية عقد مثل هكذا اتفاقيات لانها حكومة منتهية الولاية، وبموجب ذلك يجب تأجيل احالة جميع تلك المشاريع وخصوصا الاستراتيجية منها الى الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب، لان اتخاذ القرارات وابرام الاتفاقيات في ظل غياب البرلمان وحكومة ليس لها الشرعية في تمشية مثل تلك المهام يعد تجاوزا على الدستور ، ويمثل خسارة كبيرة للبلد من شأنها تضييع مستقبل مثل هذا المشروع الستراتيجي “.