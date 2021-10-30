العالم-رياضة

عقب الفوز التاريخي لليفربول بخماسية نظيفة على مانشستر يونايتد، أوضحت صحيفة "ماركا" أن "الريدز" يجد صعوبة في تجديد عقد صلاح مع الفريق أكثر من تحقيق الانتصار بـ"الكلاسيكو الإنجليزي"، في إشارة إلى تأخر إدارة الريدز في تجديد عقد النجم المصري.

وفقًا لصحيفة "ذا صن"، عقد صلاح الجديد مع ليفربول سيمتد لعامين، على أن تتجاوز قيمة راتبه الأسبوعي 300 ألف جنيه إسترليني،

وأشارت تقارير أخرى إلى أنه قد يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ما يجعل النجم المصري صاحب العقد الأغلى في تاريخ ليفربول.

يتقاضى صلاح (29 عامًا) في الوقت الحالي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويحتل المركز الثاني في قائمة "الأعلى أجرًا" بليفربول خلف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا).

جدير بالذكر أن ليفربول بدأ حملة تجديد عقود اللاعبين المميزين بالفريق مثل: فيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر، أندرو روبرتسون خلال الأسابيع الماضية.

ومع تألق النجم المصري خلال السنوات الأخيرة بـ"البريميرليغ"، نجيب على السؤال الذي يراود عقول قطاع كبير من جمهور اللعبة، وهو ما ترتيب صلاح في قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي؟

رقم صادم

وفقًا لأحدث تقارير "سبوتراك"، لا يتواجد صلاح في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا بالدوري الإنجليزي، التي يتصدرها نجم الشياطين الحمر، كريستيانو رونالدو، براتب أسبوعي يبلغ 480 ألف جنيه إسترليني، بينما يحتل محمد صلاح المركز الـ 11.

وجاء ترتيب القائمة كالتالي:

1) كريستيانو رونالدو (480 ألف جنيه إسترليني)

2) كيفين دي بروين (400 ألف جنيه إسترليني)

3) ديفيد دي خيا (375 ألف جنيه إسترليني)

4) جيدون سانشو (350 ألف جنيه إسترليني)

5) روميلو لوكاكو (325 ألف جنيه إسترليني)

6) جاك غريليش ورحيم سترلينغ (300 ألف جنيه إسترليني لكل لاعب)

7) نغولو كانتي وبول بوغبا (290 ألف جنيه إسترليني لكل لاعب)

8) تيمو فيرنر (270 ألف جنيه إسترليني)

9) باتريك أوباميانغ وجون ستونز وإديسون كافاني وأنتوني مارسيال (250 ألف جنيه إسترليني لكل لاعب)

10) فيرجيل فان دايك (220 ألف جنيه إسترليني)

مع الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين خلال آخر 4 مواسم، يرى عديد من النقاد الرياضيين أن عدم تواجد صلاح في هذه القائمة يعد ظلمًا له، خاصةً بعدما نجح خلال الموسم الحالي في إحراز 15 هدفًا خلال 12 مباراة، ليصفه قطاع كبير من جمهور اللعبة بالأفضل في العالم.