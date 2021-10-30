"قسد" ترسل تعزيزات لسجن غويران وامريكا تنقل ارهابيين الى الشدادي

العالم-سوريا

أعلنت تنسيقيات المسلحين في سوريا عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة لقوات "قسد"، التي تدعمها القوات الامريكية، ليلة أمس الجمعة، إلى سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة.

كما شنت "قسد" حملة مداهمات في القرى الواقعة بمحيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

هذا وقام جيش الاحتلال الامريكي وفقا لتنسيقيات المسلحين بنقل عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" الأجانب من سجن غويران، إلى القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة.

وكان سجن غويران الواقع تحت سيطرة "قسد" في مدينة الحسكة، قد شهد، يوم الخميس، عصيانا لإرهابيي "داعش" تبعها عصيان عام داخل السجن.

وبينت مصادر أن العصيان وأعمال الفوضى داخل السجن استمرت عدة ساعات وسط حالة استنفار لـ"قسد" التي فرضت طوقاً في محيط السجن بالتزامن مع تحليق لطيران القوات الأمريكية على ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة.

وأوضحت المصادر أن مجموعة متخصصة من القوات الأمريكية دخلت سجن غويران قبل فترة قصيرة من اندلاع أعمال الشغب للتفاوض مع عدد من متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي لنقلهم كما جرت العادة إلى القواعد الأمريكية بريف المحافظة.

وتعمد القوات الأمريكية إلى نقل إرهابيي "داعش" المحتجزين في سجون ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدة قواعد لها في الجزيرة السورية لتدريبهم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الأهالي في المنطقة ومواقع الجيش السوري فيما يتم نقل أعداد منهم إلى قاعدة في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكانية والمرافق الحيوية ومواقع الجيش السوري.

وتحتجز "قسد" المدعومة امريكيا، المئات من عناصر "داعش" في سجون مختلفة تقع تحت سيطرتها شمال شرقي سوريا.