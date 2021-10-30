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رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم

رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي على ضرورة متابعة تطعیم التلاميذ والطلاب ضد كرونا بجدية، قائلا إن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالتعاون مع وزارتي العلوم و وزارة التربية والتعليم يجب أن تخطط لإعادة فتح المدارس والجامعات اعتبارًا من بدایة الشهر إلايراني المقبل الذي يصادف 22 نوفمبر2021 وفقًا للبروتوکولات الصحیة.

العالم - ايران

وأكد آیة الله رئیسي خلال اجتماع الجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت: يمكن إعادة فتح المراكز التعليمية وفقًا للإجراءات الصحية اعتبارًا من بدایة الشهر الإيراني المقبل (22 نوفمبر) بالنظر إلى تطعيم التلامیذ فوق سن الـ 12 عاماً وطلاب الجامعات.

وأعرب عن أمله في الحیلولة دون انتشار الموجة القادمة من جائحة کورونا والحفاظ على صحة الشعب من خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية والمناسبة التي اتخذت من جانب الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وأشار رئيسي إلى اقتراح وزارة الداخلية بوضع خارطة طريق لمدة عام لمكافحة كورونا، داعیا الی استخدام آراء مختلف الأجهزة وجميع المحافظات في إعداد خارطة الطريق.

کما دعا الشعب الایراني الى تجنب الأماكن المزدحمة وأي شيء يزيد من خطر الإصابة بالمرض، مؤکدا ان مراعاة البرتوکولات الصحية ضرورة حتمية من أجل التغلب على الجائحة.

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