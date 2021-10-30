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دمشق: سياسات أردوغان تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة

دمشق: سياسات أردوغان تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية ان "سورية تدين بأشد العبارات القرار الصادر منذ يومين عن البرلمان التركي بتجديد ما يسمى (التفويض الممنوح) لرئيس النظام التركي إرسال قوات عسكرية إلى العراق وسورية لمدة سنتين مؤكدة أن الوضع الإقليمي والدولي لم يعد يحتمل السكوت عن ممارسات هذا النظام والتي تهدد السلم والأمن الدوليين".

العالم - سوريا

وبحسب "سانا" قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن "سياسات الرئيس التركي باتت تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم حيث يستمر في شن الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية، وفي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سوريا".

وأشار المصدر إلى أن "تراخي مجلس الأمن في مواجهة السيطرة التركية المستمر لأراض في الجمهورية العربية السورية يجعل اردوغان يتمادى في جرائمه واعتداءاته ضد سوريا ويستمر في احتلال أراض سوريا وفرض سياسات الأمر الواقع والتغيير الديموغرافي والتتريك وتكريس واقع الاحتلال في تلك المناطق".

وأضاف المصدر أن "سوريا تحتفظ بحقها المطلق، استناداً إلى الميثاق والقانون الدولي، في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها، واتخاذ كل الإجراءات العملية والقانونية التي تكفلها الشرعية الدولية، من أجل صد العدوان التركي وتحرير كامل الأراضي السورية".

ونوه المصدر إلى أن "سوريا تطالب المجتمع الدولي بمساءلة هذا النظام على جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها بحقها وبتعويض الدولة السورية عن كل الخسائر التي تسببت بها هذه الممارسات ضد المدنيين السوريين والبنى التحتية السورية والأملاك العامة والخاصة والثروات الطبيعية والتراث التاريخي للجمهورية العربية السورية".

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دمشق: سياسات أردوغان تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة

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