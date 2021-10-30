الحشد يطلق حملة لنصب أبراج مراقبة في بغداد

العالم - العراق

وذكرت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي في بيان، أن "مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد، وبالتعاون مع اللواء 12 الماسك للأرض، شرعت بحملة لتهيئة الطرق ونصب أبراج المراقبة في منطقة الطارمية".

وأضاف البيان، أن "الحملة شملت قطع منطقة الغزيلية عن أم الصون، وتهيئة الطرق الرابطة بينهما لنصب أبراج المراقبة في القضاء المذكور".

ويشهد قضاء الطارمية حملات أمنية واسعة من أجل القضاء على فلول عصابات "داعش" الإرهابية، فيما تعد أبراج المراقبة إحدى أهم وسائل الضبط والسيطرة على أمن المناطق من خلال رصد الحركات المشتبه بها.