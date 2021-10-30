مسؤول بالقضاء الايراني: العفو عن 100 محكوم بالاعدام و76 محكوم امني

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بمناسبة ولادة خاتم الانبياء محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) وحفيده الامام جعفر الصادق (عليه السلام)، وبعد موافقة قائد الثورة الاسلامية على مقترح لرئيس السلطة القضائية بمنح العفو او تخفي العقوبات لـ3458 محكوم في المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة القضاء العسكري ومنظمة التعزيرات الحكومية.

وفي شرحه لتفاصيل عن هذا العفو، قال حسين نجفي القاضي المساعد في المحكمة العليا والمدير العام لدائرة العفو وتخفيف العقوبات بالسلطة القضائية: ان 100 شخص من هؤلاء الاشخاص الذين شملهم العفو مؤخرا لديهم حكم بالاعدام و76 منهم من المحكومين الامنيين.