قطر تعلن موقفها بشان الازمة بين السعودية ولبنان

العالم - قطر

واعتبرت ​وزارة الخارجية القطرية موقف وزير الإعلام اللبناني بانه غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد وصفها، ودعت "​الحكومة اللبنانية​ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرأب الصدع وتهدئة الخلاف مع ​السعودية​".

وشنت السعودية هجوما سياسيا ضد لبنان شاركتها فيها دول خليجية بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في برنامج تلفزيوني تم تسجيله قبل شهرين (اي قبل تسلم القرداحي منصبه)، قال فيها إن حركة أنصار الله التي تقاتل ضد تحالف العدوان بقيادة السعودية "تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.