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ما وراء الضجة السعودية المفتعلة ضد لبنان؟

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب السياسي والاعلامي روني الفا، ان حزب الله ليس لديه اذرع في الادارة اللبنانية كما تزعم السعودية، بهيمنة حزب الله على لبنان.

العالم- خاص بالعالم

وقال الفا في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان حزب الله لو اراد ان يوائم ما بين انجازاته القومية وما بين حصته في السلطة لربما اخذ السلطة برمتها ووضعها في جيبه، مشيراً الى ان حزب الله ليس لديه اذرع واحجم عن الدخول في متاهات السلطة التنفيذية والتشريعية منذ سنوات، وهو متعفف اصلاً في البحث عن مقاعد وزارية وازنة او فاعلة في السلطة التنفيذية، لان فكره الاستراتيجي ورسالته القومية الكبرى تتجه نحو قضايا اكبر بكثير من القضايا الصغيرة، وبالتالي فان هدف المقاومة القضية الفلسطينية ومحاربة الارهاب واقامة العدل، مشدداً على ان حرب السعودية على لبنان يتعدى تصريح وزير اعلام في الحكومة اللبنانية حول عبثية حرب اليمن ويجب وقفها.

واكد الفا ان هناك خطة ممنهجة بدأت في تشرين 2019، لاخراج لبنان من حالة مقاومة وحالة سيادة وحرية واستقلال الى حالة تبعية للكيان الاسرائيلي وللمشروع الاكبر الذي يريد تغيير النظام في لبنان وجرّ البلاد الى التطبيع.

ولفت الفا، الى ان احداث تفجير مرفأ بيروت ومجزرة الطيونة واحداث اخرى هي من اجل خلق مناخ فتنة بين اللبنانيين وتدمير ما تبقى من مؤسسات دستورية في لبنان.

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