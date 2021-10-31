تعرف على طرق سهلة تحميك من 'نزلة البرد' قبل أن تبدأ!

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وإليكم سبعة إجراءات يمكن القيام بها لتقليل خطر الإصابة بنزلة برد:

– غسل اليدين

تنتشر نزلات البرد عن طريق الجراثيم الناتجة عن السعال والعطس، والتي يمكن أن تعيش على اليدين والأسطح لمدة 24 ساعة.

لذلك فإن إحدى أفضل الطرق لتجنب الإصابة بنزلة برد هي غسل اليدين وتجنب لمس الأشياء المشتركة.

وقال عالم التغذية موران: “غسل يديك بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية يمكن أن يساعد في حمايتك من الإصابة بالعدوى إذا كنت تعرضت لها. وإذا كنت لا تستطيع غسل يديك، فإن استخدام هلام كحولي بمستوى كحول لا يقل عن 60% هو أفضل شيء بعد ذلك”.

– تناول المكملات الغذائية

سيساعدك الحفاظ على صحتك واتباع نظام غذائي مغذ على درء نزلات البرد ومحاربتها في حالة الإصابة بها.

وقال موران: "إن اتباع نظام غذائي صحي متوازن مهم حقا عندما يتعلق الأمر بدعم عمل جهاز المناعة لديك وصحتك على المدى الطويل".

وهناك عدد من العناصر الغذائية ذات الأهمية الخاصة، بما في ذلك فيتامين C وفيتامين A وفيتامين E وفيتامين (د) وفيتامين B6 والزنك.

وتشمل المكملات الأخرى التي قد تساعد ما يلي:

Echinacea – أظهرت الدراسات أن هذه العشبة قد تساعد في الحماية من نزلات البرد (ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث).

مستخلصات البلسان الأسود – نبات طبي ثبت أنه يقلل من مدة وشدة الإنفلونزا (لكن البحث يعتمد على دراسات قليلة فقط مع عدد صغير من الأشخاص المعنيين).

مستخلص الثوم المسن (AGE) – تشير بعض الأبحاث إلى أن AGE يمكن أن يعزز وظيفة الخلايا المناعية وقد يساعد في تقليل شدة نزلات البرد والإنفلونزا.

– جفف شعرك

تحدث نزلات البرد بسبب الفيروسات، وليس الطقس البارد. ولكن الحفاظ على نفسك دافئا قد يساعدك على منع الإصابة بنزلة برد.

وقال الخبراء في ColdZyme: "على الرغم مما قد أخبرك به والداك وأجدادك، فإن الشعر المبلل لا يسبب الزكام. البرد نفسه ناتج عن عدوى من فيروس نزلات البرد (يعتقد أن هناك حوالي 200 نوع مختلف). ومع ذلك، إذا كان جهاز المناعة ضعيفا بالفعل، فإن البرودة الشديدة يمكن أن تزيد من إضعافه. والشعر المبلل في الظروف الباردة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في درجة حرارة الجسم، ما قد يكون له تأثير سلبي على جهاز المناعة الضعيف، لذلك من الأفضل تجنب الدخول في البرد بشعر مبلل".

– تناول الدواء اللازم

إذا شعرت بنزلة برد في الأفق، فيمكن للصيدلي أن ينصحك بأفضل دواء يمكنك تناوله.

وقال الفريق في ColdZyme: “الأعراض المبكرة لنزلات البرد يمكن أن تختلف من شخص لآخر، وتتراوح من صداع أو "حكة" أو التهاب في الحلق. وبمجرد ظهور هذه الأعراض، ابدأ في علاجها بالأدوية".

– الحصول على قسط كاف من النوم

يعد ضمان حصولك على قسط كاف من النوم عاملا مهما في مساعدتنا على الوقاية من نزلات البرد ومكافحتها/ لأن هذا يحدث عندما يعمل الجسم بأقصى جهده لمكافحة العدوى.

وقال خبير ColdZyme: "أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة وقدرته على مكافحة العدوى".

وتوسع موران: "عندما تنام، ينتج جسمك ويطلق السيتوكينات – البروتينات التي تستهدف العدوى والالتهابات. ويُعتقد أيضا أن النوم يحسن عمل الخلايا التائية – وهي نوع مهم حقا من الخلايا المناعية. لذا فإن قلة النوم يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض".

– الاسترخاء

هل تعلم أن الإجهاد يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد؟. وقال موران: "يمكن أن يكون لرفاهيتك العاطفية تأثير كبير على صحتك الجسدية. وفي الواقع، علم المناعة العصبي النفسي هو دراسة التفاعلات بين الجهاز العصبي المركزي (CNS) وجهاز المناعة لديك. وتظهر الأبحاث أن التوتر المزمن يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك".

وهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لخفض مستويات التوتر لديك، وحتى تغيير طريقة إدراكك للضغط والاستجابة له، بما في ذلك:

تركيز كامل للذهن.

التنفس العميق.

الحصول على قسط كاف من النوم.

الرياضة.

عدم الإفراط في شرب الكحول.

– ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرا مهما لعمل الجهاز المناعي ويمكن أن تساعدك على منع الإصابة بالزكام.

وأوضح موران: "هناك الكثير من النظريات حول كيف يمكن للتمارين الرياضية أن تدعم جهاز المناعة لديك، لكن الآليات ليست مفهومة تماما. وتقول إحدى النظريات إن التمرينات يمكن أن تساعد الخلايا المناعية على الانتقال بسرعة أكبر حول جسمك لأنها تحسن الدورة الدموية. أو قد تساعدك الزيادة القصيرة في درجة حرارة جسمك على محاربة العدوى بشكل أفضل. ومن المحتمل أن تكون مجموعة من الأسباب المعقدة".