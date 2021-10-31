أبرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021

ابرار ..

- مساعد وزير الخارجية .. هدف إيران الرئيسي من وراء المفاوضات النووية بفيينا إلغاء إجراءات الحظر

رسالت ..

- المفاوضات هي الخيار الوحيد المطروح أمام أمريكا بشأن الإتفاق النووي

سياست روز ..

- قدرات الطائرات الإيرانية من دون طيار تتحول الى كابوس حقيقي لأمريكا

خراسان ..

- إنتاج أول سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية في إيران

عصر ايرانيان ..

- محافل إعلامية أمريكية تكشف عن رفض أمريكا إعطاء ضمانات بعدم تكرار الإنسحاب من الإتفاق النووي

ابتكار ..

- أزمة علاقات بين السعودية ولبنان وطرد سفيري لبنان من الرياض والمنامة

جوان ..

- مندوب الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة يمزق علنا تقرير مجلس حقوق الإنسان حول جرائم الكيان

قدس ..

- عدوان صاروخي صهيوني على مناطق في ضواحي العاصمة السورية دمشق

مردم سالاري ..

- ظلال التهديدات والتحديات التي يواجهها العالم وتضارب المصالح تخيم على قمة العشرين في روما

آفتاب يزد ..

- الصين تحذر مجموعة العشرين من مغبة أي إعلان بشأن دعم تايوان

كيهان ..

- مجلة فورين بولسي الأمريكية تقول إن المشكلة تكمن بعدم خوف إيران من التهديدات الأمريكية

جمهوري اسلامي ..

- مظاهرات مليونية في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى ضد الإنقلاب العسكري

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها (النوايا الحسنة بالمفهوم الأمريكي) .... ادعى مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان ان امريكا تتحرك وتتعامل بنوايا حسنة في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي , وهو ادعاء يتنافى بالكامل مع طبيعة السياسة الخارجية الامريكية وبغض النظر عمن يحكم في البيت الابيض، ( إن إدعاء التعامل بنوايا حسنة سرعان ما إنهار بعد ساعات من تصريحات سوليفان, بفرض أمريكا إجراءات حظر جديدة على إيران )

في الواقع تلعب امريكا لعبة متعددة الجوانب على صعيد مفاوضات فيينا فهي تدعي عزمها على العودة لعضوية الاتفاق النووي الذي انسحبت منه لكنها تضع عراقيل بنفسها في طريق احياء هذا الاتفاق عبر مواصلة العمل باجراءات الحظر والضغوط الترامبية على ايران وحتى اضافة اجراءات حظر جديدة ومحاولة القاء مسؤولية تعثر المفاوضات في نفس الوقت على كاهل بلادنا . ومع ذلك تتحدث امريكا وبكل صلافة عن نواياها الحسنة وضرورة احياء الاتفاق النووي وجديتها في هذا المسار وغير ذلك من الادعاءات الفارغة المثيرة للسخرية .

خراسان ...

في مقالها الذي يحمل عنوان ( خطوات سعودية جديدة في مسار التطبيع ) .. كشفت صحيفة "غلوبس" التي تصدر في فلسطين المحتلة عن ابرام الكيان الصهيوني والسعودية عدة صفقات تجارية بوساطة اماراتية بحرينية , وكل ذلك وسط انباء عن .. ( هبوط أول طائرة " إسرائيلية " بمطار الرياض الدولي الإثنين الماضي قالت محافل فلسطينية إنها حملت وزير الحرب الصهيوني) والى جانب كل هذا وذاك هناك انباء عن استعدادات لافتتاح اول معبد يهودي في الرياض . ان وراء هذه التحركات والمواقف السعودية في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني عدة عوامل ابرزها محاولة استرضاء امريكا بايدن واللوبي الصهيوني في امريكا , وهناك ايضا عامل الحاح الامارات والبحرين اللتان سبق وان اعترفتا بالكيان الصهيوني رسميا اواخر حكم ترامب بتشجيع سعودي , وفي كل الاحوال يبدو ان السعودية قررت الخروج من وراء الستائر هذه المرة لتدخل بنفسها لمسار التطبيع بشكل علني بعد ان لعبت دورا خفيا في تعبيد الطريق امام هذا المسار .

كيهان ..

صحيفة كيهان سلطت الضوء على تقرير نشرته صحيفة الغارديان يكشف عن( مواقف بايدن المرائية بشأن حرب اليمن ) وكتبت كيهان .. لا ينسى احد وعود بايدن الانتخابية بشان ضرورة وقف الحرب على اليمن ووعوده بعدم بيع السلاح للسعودية , ولكن ( كشفت صحيفة الغارديان البريطانية مؤخرا عن إبرام إدارة بايدن صفقة أسلحة وذخائر هجومية مع السعودية ) وحسب الغارديان تبلغ قيمة الصفقة خمسمائة مليون دولار وتضم صواريخ ذكية للهيليكوبترات الامريكية الصنع من طرازي شينوك وبلاك هوك لدى القوات السعودية لتعزيز دعم هذه القوات في معارك مأرب , هذا بالاضافة الى اسلحة وذخائر عسكرية اخرى، وترى الغارديان ان بايدن يتجاهل تماما وعوده الانتخابية بشأن حرب اليمن تماما ويبدو ان نسي كيف كان يتظاهر بالتعاطف مع محنة الشعب اليمني في حينها .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز سلطت الضوء على الازمة الساخنة بين لبنان والسعودية في مقالها ( ما الذي تريده السعودية ؟ ).. السعودية سحبت سفيرها من لبنان وامهلت السفير اللبناني للخروج من اراضيها , وسارعت البحرين لاجراءات مماثلة وتبعتها الامارات والكويت باجراءات عقابية مختلفة ضد لبنان .ان كل هذه الضجة اثيرت بذريعة تصريحات لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي وقبل توليه منصبه تعكس تعاطفا مع الشعب اليمني وتدين الحرب والعدوان، ( إن السعودية إستغلت تصريحات قرداحي كذريعة لتصعيد الأجواء ضد لبنان بمشاركة حليفاتها الخليجيات لتفجير أزمة جديدة بلبنان) ازمة تدفع باتجاه عرقلة مهام حكومة ميقاتي عبر ايجاد خلافات داخلية وبالتالي القاء مسؤولية ما يحدث على كاهل تيار المقاومة وحزب الله، ولا ينسى احد ان السعودية ضلع من مثلث يضم القوى الغربية خاصة امريكا وفرنسا وضلعه الاخر الكيان الصهيوني يدأب منذ سنوات على تفجير ازمات سياسية واقتصادية وافتعال بلبنان وفبركة احداث لاتهام حزب الله.

حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا يتحدث عن ( إستمرار تراجع شعبية بايدن ) كتبت فيه .. عكست نتائج احدث استطلاع للراي في الولايات المتحدة استمرار وتيرة تراجع شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن .. ( تقول نتائج هذا الإستطلاع الذي أجرته مؤسسة " هيل – هربس ايكس" إن شعبية بايدن إنخفضت إلى إثنين وأربعين بالمئة ) وذلك الشهر الماضي وهي تعكس تراجعا اضافيا يبلغ خمسة بالمئة عن الشهر الذي سبقه، وقال سبعة واربعين بالمئة من المستطلعين انهم لايؤيدون بقاء بايدن لولاية ثانية فيما ابدى نحو احد عشر بالمئة لامبالاتهم بالامر . والجديد في الامر وحسب هذه المؤسسة هو تبلور قلق واضح وحتى بين مؤيدي بايدن بشأن وضعه الصحي وامكانية بقاءه بالسلطة بغض النظر عن طبيعة اداء حكومته .

ابتكار ..

في السياق ذاته تسائلت صحيفة ابتكار في مقالها ( هل سيستقيل بايدن بسبب هفواته وزلاته ؟) قائلة .. يقف الرئيس الامريكي جو بايدن على عتبة الثمانينات من العمر وبدأت تظهر علائم تعب وارهاق وحالات متزايد من النسيان وعدم التركيز وارتكاب الهفوات الكلامية والسلوكية، ( إن هفوات وزلات بايدن تحولت إلى موضوع يومي للصحافة والإعلام الأمريكي لا من باب التندر بل بشأن مستقبل إدارته) فعدسات الكاميرا تسجل يوميا هفوات كلامية جديدة لبايدن وحالات نسيان الاسماء وفي بعض الاحيان يتصور بايدن وجود احد الى جانبه ويمد يده لمصافحته رغم انه يقف وحيدا في مكانه، ان هذه الحالات باتت تثير دعوات داخلية لاختبار قواه الجسمية والعقلية ايضا ومدى تأثير كبر سنه والصدمات الشخصية القاسية في حياته على قواه العقلية , رغم ان من حوله يؤكدون انه سليم تماما لكنه يشعر بالتعب احيانا . ان موضوع البديل عن بايدن قد يطرح نفسه بقوة اكبر قبل انتهاء مهامه الرئاسية .