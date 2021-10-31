'إختبار السلالم' ... طريقة بسيطة لتقييم صحة قلبك

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وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذه الأمراض هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، اقترحت دراسة جديدة أن تقييم قدرة الشخص على صعود السلالم يمكن أن يشير إلى ما إذا كان معرضاً لخطر الإصابة بأمراض القلب، أم لا.

ونقلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، الدراسة التي تم إجراؤها بواسطة باحثين في مستشفى جامعة لا كورونيا بإسبانيا، وشارك فيها 165 شخصاً.

وطلب من المشاركين صعود 60 درجة من السلالم بوتيرة سريعة خلال دقيقة واحدة.

وبعد ذلك، أجرى الباحثون اختباراً صحياً شهيراً يدعى اختبار مكافئات التمثيل الغذائي (METs) يقوم بقياس شدة التمرين ومعدل امتصاص الأكسجين بالجسم، ومستوى حرق الطاقة، وذلك مقارنة بكتلة الجسم، حيث تعطي هذه النقاط إشارات وعلامات على مدى صحة القلب.

ووجد الفريق أن المشاركين الذين صعدوا الدرج في أقل من 45 ثانية حققوا أكثر من 9 إلى 10 نقاط في اختبار "METs".

وكانت الدراسات السابقة قد أكدت أن الحصول على 10 نقاط في هذا الاختبار يعني انخفاض احتمالية وفاة الشخص نتيجة الإصابة بأمراض القلب بصورة ملحوظة.

وأشار فريق الدراسة الإسبانية إلى أن نحو 58 في المائة من المرضى الذين صعدوا الـ60 درجة في أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة أكدوا أنهم يعانون من خلل في وظائف القلب.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور خيسوس بيتيرو: "اختبار السلالم هو طريقة سهلة للتحقق من صحة قلبك".

وأضاف: "إذا استغرقت أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة لتسلق 60 درجة من السلالم، فينبغي عليك استشارة الطبيب".

إلا أن الباحثين قالوا إن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة من المشاركين في الدراسة الذين صعدوا الدرج بسرعة لا يزالون يظهرون خللاً في وظائف القلب، وهي علامة محتملة لمرض القلب التاجي.

لذلك، فقد أكدوا أنه لا ينبغي النظر إلى هذا الاختبار كبديل للتقييمات الكاملة من الطبيب، بل مجرد وسيلة مساعدة لتقييم فرص الإصابة بأمراض القلب.