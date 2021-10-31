الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 31-10-2021

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-10-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-10-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-10-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يحدد أسباب الفشل بملف الكهرباء ويوجه بتشكيل خلية أزمة

أمير عبداللهيان: نسعى لتعزيز القطاعات الاقتصادية بوزارة الخارجية

الخارجية اللبنانية رحّبت ببيان الخارجية العمانية

منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح ايراني جديد

العراق.. شيوخ واسط يطالبون بإعطاء دور أكبر للحشد الشعبي لخدمة المحافظة

الصحة الايرانية: تسجيل اكثر من 8 آلاف إصابة و 177 وفاة جديدة بكورونا