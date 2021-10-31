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منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح ايراني جديد

منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح ايراني جديد
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلنت منظمة الاغذية والادوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "فخرا" الايراني المضاد لفيروس كورونا.

العالم - ايران

وكان الرئيس السابق لمنظمة الاغذية والادوية محمد رضا شانه ساز قد صرح قبل فترة: انه تم تقديم مقترح الشراء المسبق للقاحي "فخرا" و"رازي" من قبل منظمة الاغذية والادوية وسيتم تنفيذ هذا الامر في حال المصادقة على الاعتمادات اللازمة له.

وتشرف وزارة الدفاع على مشروع انتاج لقاح "فخرا" الذي كان قد بدا به العالم الشهيد محسن فخري زادة (الذي اغتالته المخابرات الصهيونية والاميركية في عملية غادرة جبانة قبل عدة أشهر شرق طهران).

وفي تصريح له اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان لقاح "فخرا" يعد من اللقاحات المؤثرة والفاعلة في الوقاية من فيروس كورونا.

كما قال مدير المشروع احمد كريمي في تصريح له قبل عدة ايام بان المحادثات جارية مع وزارة الصحة التي وعدت بالتعاون لشراء اللقاح.

واضاف: ان انتاج لقاح "فخرا" بدا قبل شهرين بمعدل مليون جرعة شهريا.

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