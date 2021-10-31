الكاظمي يحدد أسباب الفشل بملف الكهرباء ويوجه بتشكيل خلية أزمة

العالم-العراق

وقال الكاظمي، خلال زيارته وزارة الكهرباء ولقائه بكادرها المتقدم: “نجتمع بكم اليوم كي نستبق فصل الصيف القادم، بوضع خطط من شأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء”.

وأضاف، أن “وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلك التحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إن العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة خلال العام الحالي”.

واكد “وجود الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي، والذي من دونه تتوقف المصانع والمعامل، بل حتى الحياة، وسنعمل بكل قوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في هذا الملف”.

وبين، أن “الوزارة مرت بعقبات عديدة منذ بدايتها المتمثلة بسوء التخطيط والفساد، وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والقوانين”،

مردفا: “تابعت شخصياً مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى تطورات الطاقة، ووجهت بتشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات”.

ولفت إلى، “العمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة مع أفضل الشركات العالمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا السياق”.

وبين، أن “ترشيد الطاقة ظاهرة حضارية، فضلاً عن أهمية تفعيل الجباية لضمان استمرارية الإنتاج والتغذية، وأن تطوير كادر الوزارة من الأمور المهمة التي على الوزارة الاهتمام بها؛ لمواكبة التطور الحاصل في مجالات الطاقة والأمور الإدارية وغيرها”.