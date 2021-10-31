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صالح والحلبوسي يؤكدان على الركون إلى الحوار في حل المشاكل

صالح والحلبوسي يؤكدان على الركون إلى الحوار في حل المشاكل
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على تعزيز الأمن والركون إلى الحوار في حلّ المشاكل.

العالم-العراق

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، حيث جرت مناقشة الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلد، والانتخابات التشريعية".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد، وتوحيد الصفوف والركون إلى الحوار في حلّ المشاكل والاختلافات في وجهات النظر، وحماية المسار الديمُقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وأهمية تضافر الجهود من أجل الانطلاق نحو تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية".

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