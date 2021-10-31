أخطاء تفعلها تؤثر على صحة المفاصل على المدى البعيد!

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لذا حاول الحفاظ على صحة مفاصلك وعظامك من خلال تجنب العادات الخاطئة التي تعرضهم للضرر على المدى البعيد.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن من أبرز الأخطاء التي تقوم بها وتؤثر على صحة المفاصل مع تقدمك في العمر، الآتى:

1. الإفراط في تناول الكافيين:

يمكن أن يحد الإفراط في تناول الكافيين من نمو الغضاريف والعظام، وبرغم ذلك، فإن تناول القهوة المعتدلة قد يدعم بالفعل صحة المفاصل، لذا لابد الحفاظ على تناول الكافيين أقل من 400 مجم يوميًا (حوالي كوبين من القهوة أو أقل).

2. ارتداء الكعب العالي في كثير من الأحيان :

يمكن أن يؤثر ما تضعه على قدميك على شعور باقي جسدك، حيث وجدت الأبحاث أنه عندما يرتدي الناس الكعب العالي، يتم الضغط على المفاصل، لذا تجنب ارتدائها لفترات طويلة من الوقت، لأنه قد يؤدى لتغيرات تنكسية في المفاصل.

3. عدم شرب كمية كافية من الماء :

الماء مهم لتكوين سائل زليلي في المفصل، مما يساعد على تليين المفصل وزيادة نمو الخلايا الجديدة في الغضروف، لذلك، عندما لا تشرب كمية كافية، قد يؤدي ذلك إلى التهاب المفاصل .

4. تخطي الإحماء قبل التمرين:

عندما تقوم بالإحماء قبل التمرين، فأنت تقوم بتحضير عضلاتك ومفاصلك بشكل فعال للقيام بالمجهود البدنى القوى، لذا يساعد هذا أيضًا جهازك العصبي على تنظيم مقدار نطاق الحركة الآمن لكل مفصل على حدة، لذا فأن التخطي المستمر لعمليات الإحماء يعرض مفاصلك لخطر الإصابة.

5. عدم إدراج الفاكهة والخضراوات لطعامك:

الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية المضادة للالتهابات، وبالتالي تدعم صحة مفاصلك، مثل الكريز الذى يقلل من أعراض النقرس والتهاب المفاصل، في حين أن الخضار الورقية الداكنة مثل اللفت الغنية بالفيتامينات K و A و C ومضادات الأكسدة تحافظ على صحة المفاصل وتحارب الالتهابات .