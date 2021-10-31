غريب آبادي ينتقد صمت المقرر الأممي الخاص بشؤون حقوق الإنسان في إيران

العالم - إيران

وأفاد الموقع الإعلامي للجنة حقوق الإنسان الوطنية اليوم الأحد أن غريب آبادي انتقد بشدة عدم دعم المقرر الأممي الخاص بشؤون حقوق الإنسان في إيران، البيان الصادر مؤخرا عن عدد من المقررين والخبراء في شؤون الأمم المتحدة، وتحذيرهم حيال تداعيات الانصياع المفرط لبعض الدول ومنها السويد للحظر الأميركي المفروض على الشعب الإيراني.

غريب آبادي قال في هذا الخصوص: إن هكذا صمت متعمد من جانب ما يسمى بـ"المقرر الاممي"، على الانتهاك المستديم للحقوق الأساسية للمرضى الإيرانيين بسبب الحظر الأميركي ومواكبة بعض الدول معها، يقطع الشك باليقين حول تحيزه وعدم استقلاله بل انضمام الأخير إلى جبهة المحرضين على نقض حقوق الشعب الإيراني بدل الدفاع عنه.