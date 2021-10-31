بالصورة.. حساب "طالبان" على "تويتر" يظلل صورة شخص شارك في اجتماع أمني

العالم - أفغانستان

والتُقطت الصورة خلال اجتماع خاص شارك فيه وزير خارجية تركمنستان مرادوف، ووزير دفاع حركة "طالبان" المولوي محمد يعقوب مجاهد، في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل.

ودعا أحد المعلقين على الصورة الحركة إلى التحلي بـ"الشفافية" و"عدم اللجوء إلى هذا الأسلوب إذا كنتم تريدون دولة"، فيما اختلف متفاعلون آخرون حول هوية الشخص، بين من قال إنه قيادي لم ترد الحركة كشف هويته، وبين من اعتقد أن الأمر يتعلق بـ"سيدة أو صحفية"، لم ترغب الحركة في نشر صورتها.

يذكر أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أمن الحدود بين أفغانستان وتركمانستان وتأمين مشروع خط غاز "تابي".