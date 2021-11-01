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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاستفادة من آراء النخب خاصة علماء ومراجع الدين

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاستفادة من آراء النخب خاصة علماء ومراجع الدين
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة الاستفادة من آراء النخب خاصة علماء ومراجع الدين العظام.

العالم - ايران

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاحد اكد آية الله رئيسي على جميع الوزراء للعمل من اجل عقد اجتماعات مع النخب في مجالاتهم الاختصاصية وقال: ان الاستفادة من آراء النخب خاصة علماء ومراجع الدين العظام امر ضروري، ذلك لانهم يريدون الخير للشعب والمسؤولين والبلاد وان توجيهات المراجع العظام هي على الدوام نبراس الطريق للشعب والمسؤولين.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الى مؤشر سوق البورصة خلال الايام الاخيرة وقال: ان استمرار تذبذبات سوق البورصة يؤثر على حياة المواطنين لذا ينبغي التفكير باتخاذ تدابير لسيادة الاستقرار في هذه السوق وبغية ان لا يشعر المواطنون والمستثمرون الصغار بالقلق.

ودعا رئيس الجمهورية، المتحدث بالاقتصادي باسم الحكومة للتحدث الى المواطنين واصحاب الاسهم لتبيين منطق سوق البورصة والافاق المستقبلية بصورة افضل.

كما اشار الى مشكلة شحة المياه في مختلف مناطق البلاد وقال: ان توفير المياه من مختلف المصادر والتقشف الشامل في القطاعات الصناعية والزراعية لمواجهة شحة المياه امر ضروري ولابد من متابعته.

واكد بان الحكومة تدعم توفير الميزانية اللازمة لاستخراج المياه من عمق الارض ذلك لان توفير المياه للمواطنين يعد ضمن اولويات تخصيص الميزانية.

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