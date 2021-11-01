أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 01 نوفمبر 2021

كيهان ..

تجمع طلابي مقابل السفارة اللبنانية بطهران تثمينا لموقف وزير الإعلام اللبناني بدفاعه عن الشعب اليمني

جمهوري اسلامي ..

تعليق صور وزير الإعلام اللبناني بشوارع صنعاء .. الشعب اليمني يعبر عن تقديره للوزير قرداحي

رويش ملت..

أمريكا والكيان الصهيوني يقفان وراء الهجوم السيبراني على منظومة توزيع الوقود في البلاد

حمايت ..

معركة مصيرية في قلب اليمن .. قوات الجيش واللجان الثورية تحقق إنتصارات إستراتيجية جديدة في مأرب

رسالت

وزير الإعلام اللبناني يقاوم ضغوط السعودية وحليفاتها مكذبا عزمه على الإستقالة.

ايران ..

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد على إحياء الإتفاق النووي بنسخته الأصلية دون تغيير

ابتكار ..

الكيان الصهيوني يبدأ مناورات عسكرية تحاكي دخوله حربا على عدة جبهات

ابرار ..

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تفاقم العنف في السودان بعد الإنقلاب العسكري ..

خراسان ..

إستمرار المظاهرات في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى ضد الإنقلاب العسكري ووقوع صدامات وسقوط قتلى وجرحى

آفتاب يزد ..

حركة طالبان الأفغانية تحذر المجتمع الدولي من تبعات خطيرة في حالة عدم الإعتراف بها

عصر ايرانيان ..

على أمريكا دفع ثمن الخسائر التي تسببت بها بتنصلها عن إلتزاماتها وتعهداتها في الإتفاق النووي

مردم سالاري ..

قمة المناخ الدولية تبدأ أعمالها في غلاسكو كآخر فرصة لإنقاذ الكرة الأرضية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sdآرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها،أردوغان والحسابات الخطرة، ..الرئيس التركي اردوغان تصور ان احداث منطقة قره باغ فرصة ذهبية لمواصلة تحقيق احلامه باحياء الدولة العثمانية , فبعد الانتصار الذي حققته جمهورية اذربيجان بدعم انقرة في الحرب مع ارمينيا عزز اردوغان الجسور مع باكو لايجاد تحالف استراتيجي لصالح تحقيق تلك الاحلام. ان اردوغان يريد اللعب بالنار عبر خوض مغامرات بالغة الخطورة نيرانها ستطال تركيا قبل غيرها.

إن على أردوغان تفهم أن مناوراته في جنوب القوقاز ستنعكس بشكل خطير على تركيا قبل غيرها ان ايران لاتريد سوى الخير لتركيا ولشعبها المسلم الصديق لكنها لن تسمح لا لاردوغان ولا لاية قوى اكبر منه بكثير بتهديد امنها واستقرارها, فامريكا نفسها لم تحصد سوى الفشل تلو الفشل مقابل بلادنا .

وعلى السيد اردوغان ان يدرك اليوم قبل غد بان اللعب باوراق اثنية وطائفية يعني اشعال النار في الهشيم بتركيا اولا قبل اي مكان اخر بالمنطقة. وعليه ان يدرك ان ايران ستخرج من معمعة الضغوط والحظر والمفاوضات بقدرات وامكانيات اكبر اضعاف مضاعفة وبشكل لا يتصوره في مخططاته العثمانية.

ايران ..

كتبت صحيفة ايران في مقالها، الإمارات تنضم للتحالف السعودي ضد لبنان، .. الامارات التي اكتفت في البداية بتسليم مذكرة احتجاج للسفير اللبناني بشأن تصريحات وزير الاعلام اللبناني المتعاطفة مع الشعب اليمني , قررت الالتحاق بالكامل في ركب السعودية الى جانب البحرين والكويت باستدعاء سفيرها من بيروت وحظر السفر للبنان.

إن مايحدث في الواقع هو إيجاد السعودية تكتلا خليجيا بذريعة تصريحات الوزير قرداحي لتصعيد الضغوط على لبنان الهدف الرئيس والواقعي لهذا السيناريو السعودي كشف عنه وزير الخارجية السعودي نفسه .

الوزير فيصل بن سرحان قال بصراحة ان المشكلة ابعد من تصريحات جورج قرداحي وذلك في اشارة لحزب الله . هذا الوزير السعودي دعا بصراحة الى تغيير النظام السياسي بلبنان بشكل يهمش حزب الله .

ان ما قاله الوزير فيصل بن فرحان يعطي فكرة واضحة عن هدف السيناريو السعودي من وراء افتعال هذه الازمة الساخنة مع لبنان .

جمهوري اسلامي ...

صحيفة جمهوري اسلامي سلطت الضوء على تطورات الساحة السودانية وكتبت في افتتاحيتها، ورقة الشعب السوداني الرابحة،..

الشعب السوداني يمر في مرحلة بالغة الخطورة اليوم , حيث تواجه جهوىه وكفاحه من اجل صيانة استقلاله وحريته وعزمه على اقامة نظام ديمقراطي تحديات خطيرة حملتها رياح انقلاب عسكري يهدد باعادة البلاد الى الوراء ودفعها في احضان القوى الاستعارية الطامعة وفي احضان الكيان الصهيوني.

إن المظاهرات التي يشهدها السودان اليوم ضد الإنقلاب العسكري تجسد عزم ويقظة وصلابة الشعب السوداني وهي صفات يتصف بها هذا الشعب على امتداد تاريخهالحافل بمواجهة موجات استعمارية مختلفة.

ان هذه الصفات الذاتية ورقة رابحة بكل معنى الكلمة, ورقة كفيلة بافشال مخطط الانقلاب العسكري ومن يقف وراءه ويراهن عليه.

آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها، خلف ستار الضغوط السعودية الأخيرة على لبنان.. يبدوا واضحا للعيان من الضجة المفتعلة الكبرى التي تثيرها السعودية حول تصريحات وزير الاعلام اللبناني المتعاطفة مع الشعب اليمني أن هدف السعودية هو زعزعة أمن وإستقرار لبنان ودفع الأمور بإتجاه عودة الفراغ السياسي إلى هذا البلد.

فهذا الموقف السعودي يدل ومع شديد الاسف على اصرار الرياض على مواصلة سياساتها الخاطئة في المنطقة رغم فشل هذه السياسات في سوريا والعراق واليمن.

فماتريده السعودية من وراء ايجاد تكتل خليجي ضد لبنان هذه المرة هو دفع الامور نحو تفجير الاوضاع الداخلية في لبنان لاضعاف المقاومة وخاصة لاضعاف حزب الله , لكنها ستفشل بالتاكيد كما فشلت في كل تدخلاتها ومخططاتها بالمنطقة.

حمايت ..

صحيفة حمايت سلطت الضوء عن تفاقم الاجواء بين روسيا واوكرانيا وكتبت في تقريرها، حشود روسية بمناطق الحدود مع أوكرانيا،.. تقول محافل اعلامية غربية ان موسكو بدأت مؤخرا بحشد قوات كبيرة قرب الحدود الروسية مع اوكرانيا.

وحسب هذه المحافل هناك قلق متزايد في حلف شمال الاطلسي الناتو من احتمال تفاقم الاجواء بشكل خطير .. إن روسيا عبرت عن إستياءها مؤخرا من شن القوات الأوكرانية هجمات بمسيرات تركية الصنع على مناطق بشرق أوكرانيا.

وهي مناطق اغلبية سكانية من اصول روسية تطالب بالانفصال عن اوكرانيا منذ سنوات طويلة .

وموسكو تعتبر منطقة دونباس واقليم دونيتسك خط احمر يؤدي تجاوزه لاشعال نيران حرب مع اوكرانيا.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها، الهجوم على قاعدة التنف هزيمة إستراتيجية لأمريكا.. من الواضح للعيان تماما ان امريكا قد دخلت مرحلة انكفاء وفشل استراتيجي في غرب اسيا منذ سنوات خاصة بعد ارتكابها لجريمة اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني في بغداد وما تلقته من ضربات ايرانية بعدها.

إن الهجوم على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية الضخمة بمنطقة الحدود السورية العراقية سلط الضوء على واقع الفشل الأمريكي وعلى مرحلة متقدمة من الضعف الاستراتيجي الامريكي.

فالمقاومة استخدمت ما لايقل عن ست مسيرات في ضرب هذه القاعدة وفشلت القوات الامريكية في اعتراضها تماما.

ان هذا التطور يعكس واقع فشل القوات الامريكية حتى في المحافظة على نفسها مقابل تعاظم قدرات جبهة مقاومة بالمنطقة.

ولا ينسى احد مشاهد العجز الامريكى مقابل ايران في الخليج الفارسي وكذلك عندما ردت ايران على جريمة اغتيال الفريق سليماني بدك قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق بوابل من الصواريخ البالستية.