خطيب زادة: على اميركا ان تسلك طريقا وسياسة محترمة في التعامل مع ايران

العالم - ايران

واشار خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الیوم الاثنین الى انه بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لم تجر اية مفاوضات بين البلدين واضاف ان اميركا فرضت حظرا جائرا على ايران في محاولة منها لسد الطريق امام العلاقات التجارية بين ايران والدول الاخرى .

ولفت خطيب زادة الى عدم وجود اية مفاوضات بين ايران واميركا منوها بالقول : مفاوضاتنا المقبلة ستكون حول عودة اميركا الى الاتفاق النووي على نحو يمكن الثقة عليه.

ونوه الى ان اميركا تحاول استغلال عملتها للضغط على الشعب الايراني مشددا: على اميركا ان تتصرف على اساس الاحترام في التعامل مع ايران.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى تخصيص الكيان الصهيوني 1.5 مليار دولار لتعزيز امكانياته العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الايرانية، قائلا ان الكيان مطلع جيدا على قدرات ايران ونحن لا نساوم ولا نتساهل مع احد حول امننا القومي.

يتبع ..