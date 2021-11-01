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خطيب زادة: على اميركا ان تسلك طريقا وسياسة محترمة في التعامل مع ايران

خطيب زادة: على اميركا ان تسلك طريقا وسياسة محترمة في التعامل مع ايران
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، إن الإجراءات والخطط التي اتبعتها إدارة بايدن حتى الآن تتعارض مع النوايا المعلنة من مستشار الامن القومي الامريكي جک سوليفان مؤکدا إننا ننتظر تحركا علی ارض الواقع من الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.

العالم - ايران

واشار خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الیوم الاثنین الى انه بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لم تجر اية مفاوضات بين البلدين واضاف ان اميركا فرضت حظرا جائرا على ايران في محاولة منها لسد الطريق امام العلاقات التجارية بين ايران والدول الاخرى .

ولفت خطيب زادة الى عدم وجود اية مفاوضات بين ايران واميركا منوها بالقول : مفاوضاتنا المقبلة ستكون حول عودة اميركا الى الاتفاق النووي على نحو يمكن الثقة عليه.

ونوه الى ان اميركا تحاول استغلال عملتها للضغط على الشعب الايراني مشددا: على اميركا ان تتصرف على اساس الاحترام في التعامل مع ايران.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى تخصيص الكيان الصهيوني 1.5 مليار دولار لتعزيز امكانياته العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الايرانية، قائلا ان الكيان مطلع جيدا على قدرات ايران ونحن لا نساوم ولا نتساهل مع احد حول امننا القومي.

يتبع ..

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