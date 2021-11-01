عالم الاختراق..10 تطبيقات في أندرويد

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وبما أن نظام أندرويد للهواتف الذكية مبني على النواة البرمجية لنظام لينكس فهذا سيعني بأنه يمكن استخدام هذا النظام لتعلم وتجربة ومحاولة الاختراق من خلال الهاتف الذكي.

واليوم سأقدم لكم أفضل 10 تطبيقات أندرويد خاصة بالاختراق ستجعل منك هاكر على مستوى عالي إذا ما واظبت على استخدامها وتجربتها، مع العلم بأنه يتوجب عليكك أن تتوافر على خلفية برمجية جيدة لتستطيع التعامل مع هذه التطبيقات.

تطبيق Hackode

واحد من أهم التطبيقات ويستخدم لاختبار الاختراق وهو مبرمج للهاكر الأخلاقيين، ويحتوي التطبيق على الكثير من الأدوات المفيدة في مجال الاختراق مثلGoogle Hacking، DNS Dig، DNS lookup Google Dorks، Security Rss Feed، Exploits

تطبيق AndroRAT

هذا التطبيق واحد من الأهم في نظر المخترقين حيث يمكن من خلاله التحكم عن بعد بنظام الهاتف الخاص بالضحية، حيث اسم التطبيق هو مزيج من كلمة أندرويد وRat والتي تعني أداة التحكم عن بعد، حيث بعد اختراق هاتف الضحية يمكن الحصول على كافة المعلومات المتواجدة في الهاتف، وتم تطوير التطبيق بداية لاسترجاع المعوماتمن هواتف الأندرويد في حال تم سرقة الهاتف.

تطبيق APKInspector

وهو تطبيق موجه لمحللي تطبيقات الأندرويد والهدف منه هو المساعدة على رؤية وتجميع حزم الأندرويد والتعليمات البرمجية.

تطبيق DroidBox

واحد من أهم التطبيقات المتطورة في التحليل الديناميكي لتطبيقات الأندرويد، مثل معرفة أداء عمليات التشفير باستخدام API على أندرويد، عمليات تسريب المعلومات عبر الشبكة والملفات والرسائل النصية القصيرة وغيرها الكثير من الأمور المفيدة ولكنه يحتاج لخبرة برمجية للتعامل معه.

تطبيق Burp Suite

يعتبر منصة كاملة من أجل معرفة أداء واختبار أمن تطبيقات الويب، وتحتوي على العديد من الأدوات التي تستطيع من خلالها إيجاد واستغلال الثغرات الأمنية.

تطبيق zANTI

تطبيق شامل يحتوي أدوات تساعد في مراجعة الحسابات وإجراء اختبارات الاختراق المعقدة فقط من خلال ضغطة زر واحدة.

تطبيق Droid Sheep

واحد من أسهل التطبيقات استخداماً حيث يستطيع أي مستخدم أندرويد عادي أن بعمل على هذا التطبيق ويختبر أمن حسابه بنفسه.

تطبيق BetterCap

هذا التطبيق وظيفته تحليل الشبكات واختراقها من خلال نظام أندرويد ويعمل التطبيق بتقنية تكنولوجيا المعلومات ويحتوي على العديد من الأدوات المتقدمة من أجل إجراء الاختبارات فقط من خلال الهاتف الذكي.

تطبيق FaceNiff

يقوم التطبيق بالتجسس على الأشخاص المتصلين معك في نفس الشبكة عندما يتصفحون المواقع الغير محمية بالبروتوكول HTTPs وبالتالي ستستطيع جمع كل المعلومات والبيانات الخاصة بهم من خلال هاتفك.

تطبيق NetCut

من التطبيقات الغنية عن التعريف ووظيفته الأساسية قطع التصال عن أي شخص متصل بنفس شبكة الوايفاي الخاصة بك، ولكنه يحتاج إلى روت.