قيادي في حماس: الأمور تتدحرج نحو التصعيد مع الاحتلال

العالم-فلسطين

وأضاف جبارين: "واقع السجون منذ عملية جلبوع متوتر للغاية، والأمور تتدحرج نحو الكثير من التصعيد مع الاحتلال، والأسرى استطاعوا انتزاع حقوقهم من إدارة السجون الإسرائيلية".



وطالب القيادي في "حماس"، الشعب الفلسطيني بأن "يكون سدًا منيعًا وبجانب إخوانه الأسرى في سجون الاحتلال ضد هذا المحتل".



وأوضح جبارين: "نحن كمقاومة نرقُب كل ما يجري في السجون وعلى كافة مستويات القيادة، وأخبرنا كل الدول التي لنا علاقة بها بأن هذه القضية قد تفجر الأوضاع، ولا يمكن لنا كمقاومة وكشعب فلسطيني أن نسكت في حال تعرض الأسرى لأي أذى".



وشدد على أن "الضفة المحتلة من شمالها إلى جنوبها بكل مدنها وقُراها منتفضة حول قضيتها الأساسية، وشعبنا الفلسطيني كما عهدناه دوماً سيواصل التضامن مع إخوانه الأسرى في السجون، فنحن على ثقة بشعبنا بأنه سيواصل دعمه وتضامنه مع الأسرى".



وأشار إلى أن "الحركة الأسيرة في النهاية هي التي ستنتصر بعون الله عز وجل، وشعبنا ومقاومته سيكونون عوناً للأسرى في سجون الاحتلال".