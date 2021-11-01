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رعب الإحتلال الإسرائيلي من قوة ايران الرادعة

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

واكب الاعلام الصهيوني المناورات التي اجراها الجيش الإسرائيلي، ملتزماً التهويل المرافق لها بضرب البرنامج النووي الإيراني في ظل معارضة البيت الأبيض للخيار العسكري واخفاق محاولات "تل أبيب" للضغط على واشنطن في هذا السياق.

العالم - العين الإسرائيلية

من جهة اخرى كشف الإعلام العبري قلقاً اسرائيلياً من الصواريخ الإيرانية المضادة للطائرات التي استخدمها الجيش السوري بحسب إعلام العدو، مسلطاً الضوء على الدور الروسي في سوريا والذي كان مدار بحث بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونفتالي بينيت في اجتماعهم الأخير في سوتشي.

التهويل الصهيوني المتكرر بالخيار العسكري لضرب البرنامج النووي الايراني لا يقنع الكثيرين حتى داخل الكيان، ورغم ذلك عمد إعلام العدو الى تصوير المناورات الاخيرة التي اجراها جيش الإحتلال كرسالة لايران ولاسيما من خلال حضور وزير الدفاع الإماراتي لها بحسب ما اشارت اليه القناة الثالثة عشر.

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج العين الإسرائيلية مع النائب الأسبق في البرلمان اللبناني والباحث السياسي الدكتور نزيه منصور.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5878628

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