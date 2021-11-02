الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زادة: طهران تريد من بايدن ضمانات ملموسة

خطيب زادة: طهران تريد من بايدن ضمانات ملموسة
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان طهران تريد من الرئيس الاميركي جو بايدن ضمانات ملموسة (لضمان عدم خروج واشنطن مرة اخرى من الاتفاق النووي).

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر أشار سعيد خطيب زادة الى تغريدة السناتور الجمهوري تيد كروز، وكتب: ان العالم يدرك في الواقع ما اعترف به تيد كروز؛ وهو ان الانظمة في واشنطن متمردة.

واضاف خطيب زادة: من مسؤولية الرئيس الاميركي ان يقنع المجتمع الدولي - ومن ضمنه جميع اعضاء الاتفاق النووي - بأن توقيعه له معنى في الواقع.

وتابع: ان هذا الامر يستلزم ضمانات ملموسة. لا احد يقبل اقل من هذا الامر.

الجدير بالذكر يذكر ان السناتور الجمهوري تيد كروز كتب في تغريدة له حول تصريح الرئيس الاميركي الذي قال بان بلاده لو دخلت الى الاتفاق النووي مرة اخرى فانها سوف لن تخرج منه: ان اي اتفاق مع ايران إن لم يوافق عليه مجلس الشيوخ - حيث يعلم بايدن بأن هذه الموافقة لن تحصل - فمن المؤكد ان اي رئيس قادم من الحزب الجمهوري سوف يمزقه في المستقبل.

روابط ذات صلة

خطيب زادة: على اميركا ان تسلك طريقا وسياسة محترمة في التعامل مع ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الارباك الليلي الفلسطيني ينتقل من شمال الضفة الغربية الى جنوبها+فيديو

وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه

اردوغان يهدد.. هل تشن تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا؟

أسير فلسطيني ينتصر على السجّان ويعلق إضرابه عن الطعام

خطيب زادة: طهران تريد من بايدن ضمانات ملموسة

وزير الخارجية الايراني يخضع للحجر الصحي