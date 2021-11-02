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قمة ثنائية بين الهند وروسيا نهاية العام الحالي

قمة ثنائية بين الهند وروسيا نهاية العام الحالي
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

قال السفير الهندي في روسيا بالا فينكاتيش فارما، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية إن من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كانون الأول من العام الحالي 2021.

العالم - روسيا

ومن المتوقع أن تسفر القمة عن عدد من الاتفاقات، بما في ذلك في مجال الدفاع.

وأضاف:"بالطبع، العلاقات الروسية الهندية سوف يتم دفعها إلى الأمام عندما تكون هناك قمة ثنائية بين الهند وروسيا. كلا الجانبين يعمل بنشاط على ذلك".

كما صرَّح بأن من المتوقع أن تتضمن الاتفاقيات مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا.

وسيتم، حسب ما قال، الإعلان عن اللجنة المشتركة المعنية بالتكنولوجيا والعلوم، وعن التعاون العسكري التقني للعقد المقبل 2021-2031.

وختم بالقول إنه في الأشهر الخمسة الماضية شاركت الهند في جميع التدريبات العسكرية الرئيسية في روسيا، التي تنوّعت بين مناورات بحرية وبرية وجوية.

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