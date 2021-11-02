أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021

كيهان...

- يجب إلغاء كل أشكال الحظر الأمريكي لتعود إيران عندها لإلتزاماتها في الإتفاق النووي

جوان ..

- الناطق بإسم الخارجية.. ليست هناك أية مباحثات ثنائية مع أمريكا

عصر ايرانيان ..

_ الصين تدعو أمريكا لإلغاء سياسة ضغوط الحد الأقصى الخاطئة ضد إيران

حمايت ..

- روسيا تؤكد أن سياسة ضغوط الحد الأقصى الأمريكية مسؤولة عن إيجاد الأوضاع الحالية للإتفاق النووي

سياست روز ..

- خطوة إستعراضية لكوريا الجنوبية بإهداء كمامات رخيصة للتعتيم على مواكبتها للحظر الأمريكي ضد بلادنا

مردم سالاري ..

- هل نسي سفير كوريا الجنوبية بإهدائه ألفي كمامة لمستشفى إحتجاز بلاده أموالا إيرانية

اطلاعات ..

- وزير الخارجية اللبناني يؤكد أن حزب الله ركن اساسي للبنان

خراسان ..

- المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان يعترف بأن الإنسحاب كان الخيار الوحيد لتفادي هزيمة كبرى

رسالت ..

- قوات الجيش اليمني واللجان الثورية تحقق إنتصارات باهرة جديدة في مأرب

ابرار ..

- أنباء عن إبرام جمهورية آذربيجان صفقة شراء صواريخ جو– جو مع الكيان الصهيوني

آرمان ملي ..

- بريطانيا تمهل فرنسا ثماني وأربعين ساعة للتراجع عن موقفها بشأن الخلافات حول الصيد البحري

ابتكار ..

- متحدث بإسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية يؤكد أن زعيمها أحمد مسعود في طاجيكستان حاليا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

sd

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في افتتاحيتها ( عمليات التنف والهلع الأمريكي الصهيوني ).. الهجوم الذي شنته المقاومة على قاعدة التنف العسكرية الامريكية الضخمة قرب الحدود السورية مع العراق جسدت نقلة استراتيجية كبرى في هجمات المقاومة على المواقع الامريكية بسوريا والعراق، ( هذا الهجوم أثار هلعا في البنتاغون من أن يكون مجرد بداية لهجمات واسعة مماثلة بسلاح المسيرات على المواقع الأمريكية ) ان مثل هذا الهجوم الذي الحق خسائر كبيرة بهذه القاعدة يحمل رسالة واضحة لامريكا من ان بقاءها بسوريا والمنطقة سيكلفها غاليا جدا بعد الان , ورسالة للكيان الصهيوني بقرب فقدانه لوجود قوات امريكية يتصور بأن وجودها صمام امان له يحول دون مواجهته لغضب المقاومة بشكل مباشر.ان عمليات التنف ستعجل بانسحاب امريكا من المنطقة وسيواجه الكيان الصهيوني بعدها نفس محاصرا من ثلاث جبهات .

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( تسريب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعلومات سرية ) .. ان ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يحدد مهامها ومسؤولياتها مقابل الدول الاعضاء بمعاهدة حظر الانتشار النووي ينص على ضرورة صيانة وحفض المعومات السرية للبلدان الاعضاء ومن بينها ايران وحصرها بمهام الوكالة نفسها .ولكن .. ( مع الأسف الشديد ثبت بوضوح قيام مفتشي هذه الوكالة بتسريب معلومات سرية عن المنشآت النووية الإيرانية لجهات معادية) جهات دولية غير رسمية وقبل تسليمها للوكالة نفسها , الامر الذي يفسح المجال امام مثل هذه الجهات لفبركة سيناريوهات ضد بلادنا تسبق اي تقرير رسمي للوكالة بشأن البرنامج النووي الايراني . والواقع ساهمت المواقف المنحازة للمدير العام لهذه الوكالة الدولية في تفاقم وتيرة التسريب والفبركة هذه الامر الذي يحتم على بلادنا التعامل بالمزيد من اليقظة والحذر مع مواقف هذه الوكالة ومفتشيها .

اطلاعات...

صيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( قادة مجموعة العشرين يرفضون مشاركة بن سلمان ).. اكدت محافل دبلوماسية اوروبية ان ولي العهد السعودي الذي استعد للمغادرة الى ايطاليا بعد تلقيه دعوة رسمية للمشاركة بقمة مجموعة العشرين بروما اضطر لالغاء زيارته في اللحظات الاخيرة،( إن وراء إلغاء بن سلمان زيارته لإيطاليا معلومات بشأن إستياء قادة البلدان المشاركة من دعوته وحضوره ) وهي معلومات قال موقع "سعودي ليكس" المعارض ان بن سلمان تلقاها من محافل مقربة من قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الايطالية . وحسب هذه المعلومات ابدى قادة غالبية البلدان الاعضاء وبينهم بايدن رفضهم الالتقاء مع بن سلمان ورفضهم حتى لوجوده في قاعة الاجتماعات .

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( قرداحي مجرد ذريعة ).. يبدو واضحا تماما ان السعودية وجدت تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي المتعاطفة مع الشعب اليمني ضد الحرب فرصة لتصعيد الضغوط على لبنان، ( إن السعودية تستخدم وبدعم من حليفاتها الخليجيات تصريحات قرداحي ذريعة لتأليب الأجواء ضد حزب الله) لذاك صمت الرياض اذنيها عن توضيحات قرداحي والحكومة اللبنانية ولاجل تهدئة الاجواء بان ما قاله كان قبل تسلمه لمنصبه الوزاري وانه رأيه الشخصي فحسب . فالسعودية ارادت تفجير ازمة وما قاله وزير خارجيتها فيصل بن فرحان لم يضع اي مجال للشك في ذلك، الوزير بن فرحان قال ان المشكلة ابعد من مجرد تصريحات قرداحي وانها ترتبط بما وصفه بهيمنة حزب الله . وهذا الكلام يعني ببساطة تحريض على تفجير الاوضاع في لبنان لاضعاف المقاومة عبر وضع حكومة ميقاتي في الزاوية بين الاستقالة وبالتالي عودة الفراغ السياسي واقالة قرداحي واتخاذ موقف تصعيدي مقابل حزب الله.

ابرار ,,

صحيفة ابرار تحدثت عن اجواء الازمة بين الجزائر والمغرب وكتبت في تقريرها ( الجزائر توقف تصدير الغاز عبر المغرب لإسبانيا)... قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقف تصدير الغاز الجزائري عبر الاراضي المغربية الى اسبانيا و وقال بيان رئاسي ان الجزائر تدرس طرق وخيارات بديلة لايصال الغاز الى اسبانيا، ( الجزائر قالت بصراحة إن السياسات العدائية التي ينتهجها المغرب ضدها العامل الرئيسي وراء إتخاذ هذا القرار) وجدير بالاشارة هنا الى ان الجزائر قطعت علاقاتها بالكامل مع المغرب في شهر اغسطس / آب الماضي على خلفية خلافات حول الصحراء الغربية وارضيات عدم ثقة متبادلة بين البلدين .ويرى خبراء ان العلاقات الجزائرية المغربية تشهد اسوأ حالاتها منذ حصول البلدين على الاستقلال.

آفتاب يزد ..

صحيفةآفتاب يزد كتبت في تقريرها ( غالبية الأمريكيين لا يريدون ترامب ولا بايدن ) .. كشفت نتائج استطلاع للراي اجرته شبكة " أن بي سي " الاخبارية الامريكية عن تسارع وتيرة تراجع شعبية بايدن واعتقاد غالبية الامريكيين بأنه ليس مؤهلا وليس قادرا على ضمان وحدة امريكا. في هذا الاستطلاع (قال سبعة من كل عشرة أمريكيين ونصفهم من الديمقراطيين إن أمريكا تسير بطريق خاطئ بقيادة بايدن) وقال اكثر من ستين بالمئة من المستطلعين بانهم غير مقتنعين بمدى قدرة بايدن على ادارة شؤون البلاد . ومع ذلك كشف الاستطلاع عن رفض اغلبية المستطلعين لفكرة عودة ترامب للبيت الابيض ايضا .