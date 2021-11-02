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جريمة بشعة.. شقيقان عراقيان يقتلان والدهما لهذا السبب!

جريمة بشعة.. شقيقان عراقيان يقتلان والدهما لهذا السبب!
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية كشفت عن جريمة قتل تاجر في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

العالم-العراق

وقالت في بيان صحفي، انه "بمهنية عالية وعمل استخباري مكثف، تستمر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في اداء واجباتها، حيث تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لتاجر ادوات ثقيلة في محافظ البصرة".

وأوضحت أن "عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد أن تمت إحالة القضية من قبل قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات، والتحقيقات الاتحادية التي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع متهم على ذمة هذه القضية والذي كان ينكر علاقته بها".

وأضافت أن "التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهم بقيامه مع شقيقه، ولدوافع مادية من أجل الميراث، بالاتفاق مع ابن عمهم لقتل والدهما داخل محله".

وأشارت إلى أنه "تم التوصل الى المتهمين وتم القبض عليهم و اعترفوا صراحة عن تنفيذهم للجريمة التي كانت مطابقاً لاعترافاتهم".

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