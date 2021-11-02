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القوات التركية تستولى على محصول الزيتون في عفرين

القوات التركية تستولى على محصول الزيتون في عفرين
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر محلية أن الجماعات المسلحة المدعومة تركيا استولوا خلال الساعات الماضية بالقوة على كمية كبيرة من محصول الزيتون في عدة مناطق بمنطقة عفرين ومحيطها بريف حلب الشمالي في سوريا وذلك بالتوازي مع مواصلة استصدار الوثائق المزورة للاستيلاء على ممتلكات الأهالي في تلك المنطقة.

العالم - سوريا

واشارت المصادر لـ سانا إلى أن الجماعات المسلحة المدعومة تركيا مما يسمى فرقة الحمزة الإرهابية قاموا خلال الساعات الماضية بالاستيلاء على محصول الزيتون الذي تم جنيه من مساحات واسعة في قرية قوجمان التابعة لناحية جنديرس في محيط عفرين بريف حلب الشمالي تمهيدا لنقله إلى الأراضي التركية عبر سماسرة أتراك وبتغطية من سلطات التركية ليتم تهيئته وتصديره من قبل شركات تابعة له.

وفي سياق متصل لفتت المصادر إلى أن عوائل الإرهابيين الذين جلبتهم القوات التركية إلى المنطقة قاموا بقطع عشرات اشجار الزيتون في بلدة بلبل وبيع منازل تعود ملكيتها لمالكيها الأصليين فيما تواصل جهات أخرى تتبع للتنظيمات الإرهابية استصدار الوثائق المزورة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة لسكان المنطقة الأصليين من بلدة معبطلي ومدينة عفرين والذين تم تهجيرهم بالقوة من مناطقهم.

وسبق للقوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها أن استولوا بقوة السلاح على عشرات المنازل والأراضي الزراعية بأرياف حلب والحسكة وطردوا أصحابها الأصليين منها قبل أن تقوم لاحقاً بنقل عشرات من أسر الجماعات المسلحة عبر الحافلات من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل.

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القوات التركية تستولى على محصول الزيتون في عفرين