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روسيا تحذر من عواقب وصول الأسلحة الأمريكية في أفغانستان إلى السوق السوداء

روسيا تحذر من عواقب وصول الأسلحة الأمريكية في أفغانستان إلى السوق السوداء
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المركز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، إنه في حال وصلت الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء فإن ذلك سيمثل مشكلة للعالم بأسره.

العالم - الأميركيتان

وقال شوغاييف في مقابلة مع قناة "إر بي كا"، بثتها اليوم الثلاثاء، إن "ترك الأمريكيين لأسلحة ومعدات عسكرية بمثل هذا الكم الهائل أصبح مشكلة كبيرة، ليس فقط لأفغانستان، ولكن للعالم بأسره، نظرا لأن مختلف التنظيمات الإرهابية تنشط في هذا البلد"، مضيفا أن "هذا السلاح سوف يقع في أيديهم أيضا، هذا إذا لم يكن قد وقع".

كذلك لم يستبعد شوغاييف أن تدخل هذه الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء.

وأضاف رئيس المركز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، أنه في هذه الحالة يمكن أن تصل الأسلحة إلى أي مكان في العالم.

وقال: "من الممكن أن تنتظرنا مفاجآت غير سارة للغاية. خاصة وأن الولايات المتحدة تركت معدات خطيرة للغاية هناك".

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