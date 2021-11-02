شاهد.. بايدن وجونسون "يغطان في نوم عميق" خلال قمة المناخ

العالم - الأميركيتان

وبحسب المقطع المصور الذي تم تداوله، فقد ظهر بايدن وهو يغفو خلال إلقاء أحد المشاركين لكلمته في القمة.

ليغفو في أكثر من مناسبة قبل أن يبادر شخص برفقته بإيقاظه.

وقال بايدن خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو "كوب 26": "أعتذر عن حقيقة انسحاب الولايات المتحدة خلال الإدارة السابقة من اتفاق باريس، ما تركنا متأخرين في الخلف".

وبحسب الصور، يبدو أن عدوى النوم انتقلت إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي غطّ في نوم خلال إلقاء أحد الحضور كلمته في القمة.

وانطلقت، يوم الأحد، أعمال قمة المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية أعمال الدورة 26 لمؤتمر الأطراف المنخرطة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015.

وتأتي القمة وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت في مناطق عدة حول العالم، في وقت سابق من 2021.

وتناقش القمة موضوع التدفقات المالية العامة والخاصة لتمويل مكافحة تغير المناخ وخطط تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.