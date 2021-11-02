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السفير الإيراني يبحث التعاون الإعلامي والثقافي مع مسؤول في طالبان

السفير الإيراني يبحث التعاون الإعلامي والثقافي مع مسؤول في طالبان
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

بحث السفير الإيراني في كابول مع القائم بأعمال وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان المؤقتة، تطوير وتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون الإعلامي وتقديم منح دراسية للصحافة وتطوير صناعة السياحة وإحياء التراث الثقافي.

العالم - إيران

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول بهادر أمينيان اليوم الثلاثاء مع خير الله خيرخواه، المشرف على وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان المؤقتة وبحثا تطوير وتعزيز العلاقات الثقافية بين أفغانستان وإيران، والتعاون الإعلامي، وتقديم المنح الدراسية للصحافة، وتطوير صناعة السياحة، وإحياء التراث الثقافي، والتعاون في المتاحف، والحفاظ على الآثار والمكتبات العامة في أفغانستان.

والتقى السفير الإيراني في كابول مؤخرا مع مولوي أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة طالبان المؤقتة، بناء على طلب طالبان وعقد معه جولة من المباحثات.

ووصف أمينيان خلال الاجتماع المشاكل الاقتصادية بالعدو المشترك لإيران وأفغانستان، مؤكدا استعداد إيران للاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والتعدين والتجارة والصحة في أفغانستان.

بدوره أعلن متقي استعداد حركة طالبان للتعاون مع إيران في مختلف المجالات، ودعا إلى إيلاء اهتمام خاص لحل قضية المهاجرين في إيران واتخاذ خطوات للتخفيف من مشاكلهم.

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