تناول المكسرات والبذور يقلل خطر الوفاة من جميع الأسباب

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حيث وفقًا للدراسة، فإن تناول كميات كبيرة من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الموجود بشكل أساسي في المكسرات والبذور والزيوت النباتية، يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب، وخاصة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

فيما ارتبط تناول كميات كبيرة من حمض ألفا لينولينيك بارتفاع طفيف في خطر الوفاة بسبب السرطان، لكن الباحثون يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.ما هو حمض ألفا لينولينيك (ALA)؟

هو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في النباتات، مثل فول الصويا والمكسرات وبذور الكتان.

أظهرت الدراسات السابقة أن تناول كميات كبيرة من ALA يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية القاتلة، لكن النتائج المستخلصة من دراسات أخرى حول ALA وخطر الوفاة لم تكن حاسمة.

قام فريق دولي من الباحثين بتحليل نتائج 41 دراسة نُشرت بين عامي 1991 و2021 حول الارتباط بين حمض ألفا ليولينيك وخطر الوفاة من جميع الأسباب، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

تضمنت هذه الدراسات مجتمعة حوالي 120 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و98 عامًا والذين تم رصدهم لمدة تتراوح بين عامين وحتى 32 عامًا، وقد أخذوا في الاعتبار عوامل مثل العمر والوزن والتدخين واستهلاك الكحول والنشاط البدني.

وبعد إجراء تقييم شامل لكل دراسة، خلص الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من ALA كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 10٪ من جميع الأسباب، وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 8٪، و11٪ من أمراض القلب التاجية.