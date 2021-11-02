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الاحتلال يحوّل المضرِب علاء الأعرج للتحقيق رغم خطورة وضعه الصحي

الاحتلال يحوّل المضرِب علاء الأعرج للتحقيق رغم خطورة وضعه الصحي
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

حوّلت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 87 يومًا، إلى التحقيق.

العالم- فلسطين

وأفاد المحامي جواد بولس، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مخابرات الاحتلال تحقق مع الأسير الأعرج في سجن ما تسمى "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الصعب.

وأضاف بولس أن أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير الأعرج لا يزال قائمًا.

ونهاية الشهر الماضي، أطلق الأسير الأعرج جرس الإنذار بشأن الوضع الصحي الخطير له وزملائه المضربين عن الطعام منذ مدَدٍ طويلة.

وسبق ذلك تحذير أطلقته أسماء قزمار زوجة الأسير الأعرج بشأن خطورة الحالة الصحية لزوجها.

وقالت: إن وضع علاء الصحي يسير من سيئ لأسوأ، وسط تطورات خطيرة على جهازه العصبي.

وأضافت قزمار أن علاء يشكو من تشنجات شديدة في يديه وقدميه، واهتزاز في الرؤية، وهو مؤشر خطير على تلف جهازه العصبي، ما يشكل آلامًا شديدة في جسده.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والمحلية والدولية والسلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة زوجها المضرب عن الطعام، وباقي الأسرى وإسنادهم ورفع الظلم عنهم.

ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال؛ رفضا لاعتقالهم الإداري.

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