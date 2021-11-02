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أول لقاء لبينيت مع الأمين العام للناتو

أول لقاء لبينيت مع الأمين العام للناتو
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الثلاثاء أول مباحثات له مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على هامش قمة غلاسكو حول المناخ.

العالم-الاحتلال

وجاء في بيان لمكتب بينيت أنه التقى أيضا برئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والهندي ناريندرا مودي.

وأشار البيان إلى أن بينيت بحث مع جونسون "سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وأن مودي جدد لرئيس الوزراء الإسرائيلي دعوته لزيارة الهند".

يذكر أن مؤتمر أطراف الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ بدأ بالعمل يوم الأحد الماضي في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، ومن المقرر أن يستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وتشارك فيه وفود نحو 200 دولة، ويمثل نحو 120 منها زعماء الدول ورؤساء الحكومات.

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