شاهد.. الفلسطينيون في البيرة يتصدون لقوات الاحتلال بعد اعتقالها أحد المحررين

العالم - فلسطين

وقامت عدة آليات للاحتلال الاسرائيلي معززة بمجموعة من الجنود باقتحام مدينة البيرة واعتقال الأسير المحرر هيثم سياج، ولدى انسحابها من المدينة قام الثوار الفلسطينيون بقذفها بالحجارة.

على صعيد آخر أصيب شاب، مساء امس الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، بعد أن أصابته بالرصاص الحي، قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي السياق، زعمت مصادر إعلامية عبرية أن قوة عسكرية أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية بعد محاولتها دهس مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال قرب السموع قضاء الخليل.

وزعم موقع "0404" العبري أن مركبة فلسطينية يستقلها اثنان حاولت دهس مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب السموع بالخليل خلال ملاحقتهم لمركبات "مسروقة".

وأضاف "أصيب فلسطيني بجراح وصفت بالطفيفة وجرى اعتقال الاثنين".

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الأسير المحرر قيصر يعقوب انفيعات من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، أثناء عبوره حاجزا عسكريا طيارا في حي مريحة بالبلدة.

ونفيعات أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهو شقيق الأسير مناضل انفيعات، أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعاد الاحتلال اعتقالهم.