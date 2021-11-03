صنعاء: فرنسا آخر من يحق لهم الحديث فأطفال اليمن يقتلون بأسلحتها

العالم - اليمن

وقال العزي في تغريدة على تويتر، إن ”فرنسا تعتبر الدولة الأكثر جهلاً بالشأن اليمني لكونها لا تمتلك أي ممثل لدى اليمن”.

وتابع ساخراً : ” لديها فقط مواطن فرنسي وهذا المواطن هو بالصدفة صديق لشخص مغترب إسمه أحمد مبارك وكلا الشخصين لاعلاقة لهما باليمن ولا بالسلطة الحقيقية في اليمن لذلك عندما تتحدث فرنسا عن بلادنا تشعر وكأنها تتحدث عن شركة توتال”.

وأكد العزي أن “أطفال اليمن يقتلون بأسلحة فرنسية” ، مشيراً إلى “أن كل الشعوب لم تنس بعد إساءة فرنسا لرسول الله ولا جرائمها المروعة أيضاً بحق الجزائر وشعبها الحر البطل “، معتبراً أن “فرنسا تحديدا آخر من يحق لها الحديث عن الإنتهاكات”.