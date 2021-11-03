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"طالبان" تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

قررت حكومة "طالبان" حظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

العالم - أفغانستان

وبحسب بيان لطالبان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر تويتر، "إعلان الإمارة الإسلامية فرض حظر كامل على استخدام العملات الأجنبية في الدولة"، مضيفا "يتطلب الوضع الاقتصادي والمصالح الوطنية في البلاد أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في كل معاملة".

وشدد البيان "توجه الإمارة الإسلامية جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية من الآن فصاعدًا والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية"، منوها "استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد".

وأكدت طالبان أن "أي شخص يخالف هذا الأمر سيواجه إجراءات قانونية".

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"طالبان" تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان

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