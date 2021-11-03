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اليمن: مصرع وجرح عشرات المرتزقة بانكسار زحف واسع لهم في تعز

اليمن: مصرع وجرح عشرات المرتزقة بانكسار زحف واسع لهم في تعز
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية اليمنية، من كسر محاولة زحف واسعة لمرتزقة العدوان السعودي في تعز.

العالم - اليمن

وأفاد مصدر عسكري يمني، أن مرتزقة العدوان نفذوا زحفاً واسعاً في جبهة الضباب من عدة مسارات استمر لأكثر من 7 ساعات، دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وأكد المصدر مصرع وجرح العشرات من المرتزقة، وإحراق عدد من الآليات خلال كسر زحفهم في جبهة الضباب.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال اليومين الماضيين من إفشال محاولة زحف مماثلة لمرتزقة العدوان في جبهتي الضباب وتبيشعة بذات المحافظة وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتأتي محاولات المرتزقة التصعيدية بين الفينة والأخرى في جبهات تعز وغيرها في إطار تخفيف الضغط العسكري على مرتزقة العدوان في جبهات مأرب التي شارف الجيش واللجان الشعبية على إتمام تحريرها بشكل كامل.

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