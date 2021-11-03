احباط محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان 

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد قامت القوات الامريكية بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان وحولت شحنة نفطها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة.

لكن طيران الجيش التابع لحرس الثورة الاسلامية قام مباشرة بعملية معاكسة ونفذ عملية انزال على ناقلة النفط آنفة الذكر ومن ثم الاستيلاء عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية . بعد ذلك بادرت القوات الامريكية الى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وبارجة حربية، لكن هذه المحاولة ايضا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة الاسلامية .

ولم تتوقف المحاولات الامريكية عند هذا الحد حيث اقحمت عدة بوارج اخرى لحسم الامر لصالحها وبذلت مساعي حثيثة لقطع الطريق امام ناقلة النفط الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل .

يشار الى ان ناقلة النفط موجودة حاليا في المياه الإقليمية لبلادنا الحبيبة .