نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-11-2021

قناة العالم
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
علي شمخاني: الرئيس الأميركي مسلوب الإرادة ليس مستعدا لتقديم ضمانات واذا لم يتغير الوضع الحالي فإن نتيجة المحادثات واضحة منذ البداية
مصدر قريب لرئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك يقول إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين
الخارجية الايرانية في تغريدة على تويتر: التهديد لم ولن يثمر حيال ايران وعلى واشنطن المسبب الرئيس في الوضع الحالي للاتفاق النووي أخذ العبرة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المشفى العسكري في كابول ويواسي ذوي الضحايا
مراسل العالم: استشهاد مواطن يمني وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، نتيجة قصف صاروخي للعدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية بصعدة
وزير خارجية لبنان: لم يحدث أي تواصل بين السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها
المجلس الوزاري الاثيوبي يعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد سيطرة متمردي تيغراي على مدينتين رئسيتين في محاولة للتقدم صوب العاصمة اديس ابابا
أ ف ب: مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي في موسكو
يحيى سريع: أكثر من 200 قتيل وأكثر من 550 مصاب في صفوف قوى العدوان خلال المرحلة الثانية من عملية "ربيع النصر"
يحيى سريع: نجدد التأكيد للمواطنين في مدينة مأرب أننا مستمرون في أداء واجباتنا تجاههم
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-11-2021
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/11/03/163593178691387700.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/11/03/163593178691387700.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2021/11/03/163593164326614000.jpg
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-11-2021
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-11-2021
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-11-2021
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. تصريحات قرداحي مازالت تتصدر المشهد
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠
الصحافة الايرانية
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩
مع الحدث
ذكرى وعد بلفور وواقع فلسطين اليوم
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦
انقلاب الصورة
مخاوف اميركية – اسرائيلية بعد استهداف قاعدة التنف في سوريا
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٦
أهم الأخبار
"ربيع النصر" اليمني.. وتفجيرات في كابول من يمارس الإرهاب في أفغانستان؟
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠
انقلاب الصورة
رسائل استهداف قاعدة التنف الاميرکية في سوريا
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-11-2021
هجوم سيبراني ثان خلال أسبوع يهز الكيان الاسرائيلي
احباط محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان
شمخاني: بايدن غير مستعد لتقديم أي ضمان
شاهد.. شاعر يمدح جورج قرداحي ويجلد السعودية
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021
مقالات و تحليلات
ابن سلمان تورط مع الجبري أمام الأميركيين
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
لقاءات غربية وعربية لميقاتي في اسكتلندا.. وقرداحي لن يستقيل
الصاع الذي رده اللبنانيون لما تضمره السعودية لبلادهم؟
هكذا جعلت السعودية من قرداحي كبش فداء لإخفاء السيناريو الأخطر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.