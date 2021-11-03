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رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران

رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" في 4 نوفمبر من كل عام، مناسبة عظمى على صعيد التاريخ النضالي للشعب الايراني.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال استقبال رئيسي، جمعا من تلاميذ المدارس، اليوم الأربعاء؛ عشية الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأميركية (وكر التجسس) في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، من قبل طلاب الجامعات السائرين على نهج الإمام الخميني (رض) والذي يعرف باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ويوم التلميذ.

وأكد الرئيس الإيراني أن: هذا اليوم يعيد إلى البال الملاحم العظمى والمشرّفة في تاريخ نضال الشعب الإيراني ضد الاستبداد الداخلي والاستعمار الاجنبي.

وصرح أن: الإمام الخميني (رضوان الله عليه) كان محقا عندما أطلق على هذه النهضة لطلاب الجامعات، "ثورة أخرى على مسار الثورة الإسلامية في إيران".

وأضاف أن: طلبة الجامعات السائرين على نهج الإمام الراحل (رض)، برهنوا من خلال هذه الملحمة الخالدة، بأن الثورة الإسلامية قادرة على خوض المعركة تزامنا ضد الاستبداد الداخلي وغطرسة القوى الخارجية.

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