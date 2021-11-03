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برهم صالح يعلن تضرر 7 ملايين عراقي بسبب الجفاف

برهم صالح يعلن تضرر 7 ملايين عراقي بسبب الجفاف
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس العراقي برهم صالح، عن تضرر سبعة ملايين مواطن بسبب الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري.

العالم - العراق

وقال خلال كلمة له في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن "بلاده تسعى إلى الدخول في حقبة بيئية جديدة عبر شراكات إقليمية ودولية. الظروف الصعبة التي عصفت بالعراق خلال 40 سنة الماضية جعلت البلد أحد أكثر البلدان هشاشة أمام التغيرات المناخية".

وأضاف، أن "التصحر يؤثر على 39٪ من مساحة البلد، كما أن 54٪ من الأرض الخصبة معرضة لخطر فقدانها زراعيا بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع مناسيب (نهري) دجلة والفرات".

وأشار صالح إلى أن "العراق انضم لكل الاتفاقات الأممية المعنية بالمناخ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لسنة 1992، واتفاق باريس لسنة 2015، ومبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030".

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