باقري كني: استئناف المباحثات النووية في 29 نوفمبر

العالم - إيران

وخلال تغريدة له على تويتر كتب علي باقري كني: "في اتصال هاتفي مع السيد إنريكه مورا، تم الاتفاق على تاريخ 29 نوفمبر، لبدء المحادثات في فيينا بغية لغو إجراءات الحظر الجائرة والغيرإنسانية."

والتقى باقري كني في بروكسل يوم الاربعاء 27 أكتوبر ٢٠٢١، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

واكد نائب وزير الخارجية حينها ان ايران مصمّمة على اجراء المفاوضات التي تؤدي الى الغاء الحظر الجائر وغير الشرعي بنحو كامل ومؤثر، وتضمن تطيبع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران وتقدم ضمانات قانونية حول عدم المزيد في نقض العهود.

ولفت باقري كني، بان "القضية تكمن في اختبار الاستعداد الحقيقي لدى الاطراف الاخرى بشان تنفيذ التعهدات وبما يشمل مطالبة الناقض للتعهدات غير العضو بالتخلي عن نهجه وموروثه المخرب السابق".

وكتب ايضا : ان الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، لن يزيل العراقيل من مسار "المفاوضات الهادفة الى الغاء الحظر غير الشرعي والجائر"، وانما سيتزيد في تعقيد هذه المفاوضات كثيرا".