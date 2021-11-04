واشنطن تضيف شركة "NSO" الإسرائيلية إلى لائحتها السوداء

العالم - الاحتلال

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء أنها أضافت مجموعة "NSO" الشركة الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيغاسوس للتجسس، إلى قائمة الشركات المحظورة لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.



وقالت الوزارة في بيان "هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحفيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".

وفي وقت لاحق، أعربت الشركة الإسرائيلية عن "استيائها" إزاء القرار.



ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم الشركة قوله إنها "مستاءة من القرار نظرا لأن التقنيات الخاصة بنا تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي عبر منع الإرهاب والجريمة".

ونقل الصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" عن مسؤولين في الاحتلال، لم يسمهم، قولهم إن واشنطن أخطرتهم بقرارها قبل ساعة واحدة من الإعلان عنه.

والاثنين الماضي، كشف مسؤول إسرائيلي، أن كلا من رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على التعامل مع قضية التجسس "بيغاسوس" بتكتم.

ويحقق الاحتلال الإسرائيلي فيما إذا كان برنامج بيغاسوس الخاص بشركة "NSO"، والذي يمكنه اختراق الهواتف، قد تم إساءة استخدامه على نطاق عالمي. وتشرف وزارة الدفاع الإسرائيلية على صادرات أدوات تستخدم في هجمات إلكترونية مثل بيغاسوس.

وفي تموز/ يوليو، أفادت عدة منظمات إعلامية دولية باستخدام بيغاسوس في اختراق الهواتف الذكية الخاصة بصحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.



وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هاتف ماكرون كان مدرجا في قائمة الأهداف المحتملة للمراقبة باستخدام برنامج بيغاسوس من المغرب.

ونفى المغرب تلك المزاعم، قائلا إنه لا يمتلك هذا البرنامج، فيما دعا ماكرون إلى فتح تحقيق.