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شاهد..خطة "اسرائيل" المشؤومة في السودان

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف الخبير في العلاقات الدولية مكرم خوري مخول، عن خطة الاحتلال الاسرائيلي بالمنطقة في العقد الاخير وهي زرع الفساد والقلاق بين مكونات الشعوب العربية واحداث التفتيت والتقسيم داخل دول المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مخول في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان الاحتلال الاسرائيلي نجح ومن خلال خطته المشؤومة بإيجاد التقسيم بين جنوب وشمال السودان، وثم اصبح الداعم لجنوب السودان ومن ناحية اخرى وبعد سنوات اصبح مطبع مع شمال السودان.

واوضح مخول، ان العقل المدبر في بناء سد النهضة هو الكيان الاسرائيلي ومن ناحية اخرى يتواصل الاحتلال الاسرائيلي مع حكومة مصر حليفة زعماء التطبيع (الإمارات والسعودية)، وبهذه الخطة كون الاحتلال الاسرائيلي بانوراما تطبيعية في المنطقة والمسيطر عليها هو حلف الصهيو اميركي.

استبعد مخول، قيام قائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان بإنقلاب كامل الاركان في السودان، دون مباركة اميركا ومصر والاحتلال الاسرائيلي، لذا لم يكن هناك اي رد فعل مندد وصارم حول انقلاب الانقلاب العسكري في السودان.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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