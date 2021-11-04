الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة لبنانية تقرر كف يد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

محكمة لبنانية تقرر كف يد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة الاستئناف في بيروت، كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

العالم-لبنان

وأفادت معلومات لقناة الـ"NBN" بأنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

وأكد القاضي البيطار في وقت سابق أن "الضغوطات أو التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.

وكان القاضي بيطار أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب.

وتولى فنيانوس (57 عاما) مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.

هذا وحدد بيطار في يوليو موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".

كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

روابط ذات صلة

حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار

702 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بريطانيا توافق على أول دواء مضاد لكورونا يمكن تناوله بالمنزل

شاهد: 800 مدينة ايرانية تنادي الموت لأمريكا

مصادر: ترحيل أعداد من المعتقلين السياسيين المصريين إلى سجن جديد

الشرطة الاتحادية تضبط كمية اسلحة غير مرخصة في بغداد

الصحة الايرانية: نحو 10 آلاف إصابة و 158 وفاة جديدة بكورونا

اليمن..السيد الحوثي يوجه بإطلاق أسرى مديرية العبدية 