الصحة الايرانية: نحو 10 آلاف إصابة و 158 وفاة جديدة بكورونا

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 9 آلاف 862 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 964 ألفا و 824 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1251 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3756 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 560 ألفا و 951 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 158 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126 الفا و 921 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 53 مليونا و310 آلاف و456 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 36 مليونا و655 ألفا و534 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 102 ألفا و866 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 90 مليونا و68 ألفا و865 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و 946 ألفا و 824 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 29 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 112 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 221 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 86 مدينة.