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اثر حسم ملف ملاحق الطعون.. المفوضية توضح خطواتها المقبلة

اثر حسم ملف ملاحق الطعون.. المفوضية توضح خطواتها المقبلة
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

حددت مفوضية الانتخابات اليوم الخميس، موعد إحالة نتائج الطعون وعملية العد والفرز للهيئة القضائية وأوضحت خطواتها المقبلة بعد حسم هذا الملف.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان قوله للعراقية الإخبارية، إن "المفوضية استمرت اليوم بالنظر بملاحق الطعون التي أتت بموجب قرار مجلس المفوضين وسمحت لمن لديهم أدلة بتقديمها لدعم طعونهم وتم النظر بثلاث محافظات وجاءت مطابقة تماماً للنتائج الإلكترونية".

وأضاف، أن "العدد الإجمالي لملاحق الطعون بلغ 88 وبواقع 915 محطة وبعد إكمال الفرز سيرسل مجلس المفوضين توصية للهيئة القضائية بالمفوضية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بعد البت بالموضوع بالمصادقة أو النقض".

وتابع أن "بعض المشتكين أكدوا أنهم يمتلكون أدلة تدعم طعونهم المقدمة سابقاً وبالتالي ارتأى مجلس المفوضين بالتوصية بعدها وفرزها بعد استقباله لملاحق الطعون".

وشدد على أن "موضوع العد والفرز الشامل غير قانوني لأنه لم يرد بقانون الانتخابات الذي تعمل المفوضية بموجبه".

وبخصوص الخطوات المقبلة بعد إنهاء عملية العد والفرز أوضح سلمان، أنه "وبعد انتهاء الفرز سيبدأ مجلس المفوضين بإحالة نتائج العد والطعون والتوصيات الى الهيئة القضائية للانتخابات وأعتقد أن الموضوع سيتم بداية الأسبوع المقبل".

وأكد أن "المفوضية ليست جزءاً من القرار السياسي وهي تعمل وفق جدول زمني لإنهاء ملف الطعون وبعد أن تنجز اجراءاتها اللاحقة سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات تشرين".

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